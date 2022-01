Pallanuoto | World League maschile 2022 | Italia ko all’esordio | Serbia vince 12-9

(Di martedì 18 gennaio 2022) L’perde 12-9 contro lanella partita valevole per il girone C delladi. A Sabac, in, il Settebello di Sandro Campagna si trova subito ad inseguire ma rimane in scia agli avversari fino al terzo quarto. Negli ultimi minuti gli azzurri perdono contatto e i campioni olimpici ne approfittano per allungare. Lasfrutta meglio le superiorità numeriche (6/14 contro 3/13) e conquista così la vittoria davanti ai propri tifosi. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO, GIRONI, FORMULA E REGOLAMENTO LA PARTITA – Di Fulvio si aggiudica lo sprint iniziale e regala il primo possesso all’. Le difese lavorano bene e il ...

Formula snella, nella zona europea dellaLeague: quattro gironi da tre squadre, gare di sola andata, vanno alla Final Eight del 14 - 16 aprile le prime due di ogni gruppo, qualificata di ...Dunque sarà un Settebello senza paura e con la voglia di osare quello che esordirà nellaLeague 2022. CONVOCATI: Edoardo Di Somma (AN Brescia), Massimo Di Martire (CN Posillipo), Francesco Di ...Inizia con una sconfitta esterna il cammino dell'Italia nella prima fase a gironi europea della World League 2022 di pallanuoto: nel match della prima giornata del Girone C, il Settebello perde fuori ...L’Italia perde 12-9 contro la Serbia nella partita valevole per il girone C della World League maschile 2022 di pallanuoto. A Sabac, in Serbia, il Settebello di Sandro Campagna si trova subito ad ...