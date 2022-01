Pallanuoto, Serbia-Italia 12-9. Settebello sconfitto a Sabac dai campioni olimpici (Di martedì 18 gennaio 2022) Inizia con una sconfitta esterna il cammino dell’Italia nella prima fase a gironi europea della World League 2022 di Pallanuoto: nel match della prima giornata del Girone C, il Settebello perde fuori casa, a Sabac, per 12-9 contro i campioni olimpici della Serbia. I campioni olimpici vanno in vantaggio durante il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio dalla Serbia per 3-1, poi riescono a conservare il margine arrivando a metà gara sul 6-4. Nella terza frazione purtroppo il gap si amplia ancora fino al 9-6, infine nell’ultimo quarto il Settebello non trova la rimonta e si ferma al 12-9 finale. Per gli azzurri vanno a segno Marziali con una tripletta, Fondelli e Iocchi Gratta, autori di una doppietta ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Inizia con una sconfitta esterna il cammino dell’nella prima fase a gironi europea della World League 2022 di: nel match della prima giornata del Girone C, ilperde fuori casa, a, per 12-9 contro idella. Ivanno in vantaggio durante il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio dallaper 3-1, poi riescono a conservare il margine arrivando a metà gara sul 6-4. Nella terza frazione purtroppo il gap si amplia ancora fino al 9-6, infine nell’ultimo quarto ilnon trova la rimonta e si ferma al 12-9 finale. Per gli azzurri vanno a segno Marziali con una tripletta, Fondelli e Iocchi Gratta, autori di una doppietta ...

