Pallamano, Europei 2022: Islanda, Germania ed Olanda vincono e passano il turno (Di martedì 18 gennaio 2022) Proseguono senza sosta gli Europei 2022 di Pallamano al maschile con quattro nuovi incontri, rispettivamente validi per il Gruppo B e D. Islanda, Germania ed Olanda festeggiano al termine di una giornata oltremodo importante che ha determinato le dodici formazioni che si contenderanno il titolo finale. La prima partita della giornata ha regalato subito emozioni. L’Islanda ha avuto la meglio sull’Ungheria per un solo punto al termine di una gara che si è decisa negli ultimi minuti. Il primo tempo è finito 17 pari, il secondo ha visto i magiari uscire sconfitti dopo una lunghissima lotta sino alla sirena finale. Si stava trasformando in un incubo, invece, la serata dell’Olanda che dopo aver dominato il primo tempo (17-13) ha subito nei 30 minuti conclusivi il recupero del ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Proseguono senza sosta glidial maschile con quattro nuovi incontri, rispettivamente validi per il Gruppo B e D.ed Olanda festeggiano al termine di una giornata oltremodo importante che ha determinato le dodici formazioni che si contenderanno il titolo finale. La prima partita della giornata ha regalato subito emozioni. L’ha avuto la meglio sull’Ungheria per un solo punto al termine di una gara che si è decisa negli ultimi minuti. Il primo tempo è finito 17 pari, il secondo ha visto i magiari uscire sconfitti dopo una lunghissima lotta sino alla sirena finale. Si stava trasformando in un incubo, invece, la serata dell’Olanda che dopo aver dominato il primo tempo (17-13) ha subito nei 30 minuti conclusivi il recupero del ...

