(Di martedì 18 gennaio 2022) commenta Gli agenti della polizia di Stato hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere per quattro persone di nazionalità nigeriana accusate a vario titolo, dei delitti didi persone, ...

Advertising

poliziadistato : Palermo arrestati da #Squadramobile 4 appartenenti al #secretcult Black Axe, associazione mafiosa nigeriana, per tr… - SkyTG24 : Mafia nigeriana, tratta donne e riti voodoo: quattro arresti a #Palermo - oknosureddit : Palermo, tratta esseri umani: arrestati 4 affiliati a clan nigeriano - Alessan67153720 : RT @poliziadistato: Palermo arrestati da #Squadramobile 4 appartenenti al #secretcult Black Axe, associazione mafiosa nigeriana, per tratta… - resistenzasvran : Tratta donne e riti voodoo, 4 arresti Palermo tra gli affiliati al clan nigeriano - Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo tratta

TGCOM

commenta Gli agenti della polizia di Stato hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere per quattro persone di nazionalità nigeriana accusate a vario titolo, dei delitti didi persone, riduzione in schiavitù, sequestro di persona, sfruttamento della prostituzione nonché favoreggiamento all'immigrazione clandestina, reati aggravati perché commessi da persone ......stato il racconto drammatico di una giovane donna a fare scattare le indagini della Squadra mobile diche hanno portato all'arresto di quattro nigeriani , accusati, a vario titolo, di...Dal racconto della donna è emerso che la vittima era stata segregata nel suo paese d'origine da un gruppo di uomini appartenenti al secret cult denominato Black Axe, riuscendo a ...La donna ha detto di avere subito un rito voodoo e di essere stata vincolata al pagamento di 15mila euro. In precedenza era stata segregata in Nigeria. La decisione di rivolgersi alle autorità italian ...