Palermo: attraversa passaggio livello, travolto da treno, sospesa circolazione ferroviaria (Di martedì 18 gennaio 2022) Palermo, 18 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 47 anni è morto travolto dal treno regionale Messina - Palermo mentre attraversava il passaggio a livello in Corso Filangeri a Santa Flavia (Palermo). Indagini sono in corso ma sembrerebbe che l'uomo abbia attraversato i binari anche se il passaggio a livello era già chiuso. La circolazione ferroviaria sulla linea Palermo -Messina è stata sospesa: un Freccia e due Intercity sono stati parzialmente cancellati, 26 regionali soppressi e sostituiti con autobus. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022), 18 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 47 anni è mortodalregionale Messina -mentreva ilin Corso Filangeri a Santa Flavia (). Indagini sono in corso ma sembrerebbe che l'uomo abbiato i binari anche se ilera già chiuso. Lasulla linea-Messina è stata: un Freccia e due Intercity sono stati parzialmente cancellati, 26 regionali soppressi e sostituiti con autobus.

