Ora Djokovic studia un risarcimento da 5 milioni da chiedere all’Australia

(Di martedì 18 gennaio 2022)non metterà piede in Australia per i prossimi tre anni, e nonostante la decisione del governo e del ministro dell’Immigrazione Alex Hawke non sia appellabile, il numero uno del tennis mondialetutte le contromosse possibili: tra queste, secondo quanto riporta Repubblica, una richiesta didanni per 5di dollari, che i suoi legali sarebbero pronti ad inviare alle autorità australiane ed al circuito Open. Una somma anche maggiore del premio da 4,4di euro che il serbo avrebbe potuto aggiudicarsi vincendo gli Australian Open dai quali è rimasto escluso. Il motivo della richiesta sarebbe la preclusione dal torneo – quindi – ma anche un indennizzo per il periodo passato al Park Hotel di Melbourne in attesa di giudizio. In ballo ci sarebbero anche i 500 mila euro ...

Novak Djokovic ha perso la battaglia legale con l'Australia, ma il suo team legale sta studiando una richiesta di risarcimento da 5 milioni di dollari ...