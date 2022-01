Omicron | Sileri | ' Picco raggiunto' Figliuolo | ' 69 | 5% degli italiani hanno ricevuto la dose booster'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Omicron Sileri

Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, è intervenuto questa mattina a Radio anch'io su Rai Radio1 per fare il punto sulla pandemia: 'corre di più ma è meno grave nella popolazione ...Da segnalare anche le parole del sottosegretario alla Salute. 'La variantecorre di più ma è meno grave nella popolazione vaccinata. Verosimilmente abbiamo toccato il picco e ...Il sistema dei colori? “Fondamentale per un controllo della pandemia”. Il bollettino? “Rimane, ma da comunicare al meglio”. Sull’autotesting: “Potrebbe essere il futuro” ...Il sottosegretario alla Salute Sileri ha detto che il bollettino Covid non dovrebbe cambiare: “È come vanno presentati i dati che fa la ...