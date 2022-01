Omicron | lo studio israeliano sulla quarta dose di vaccino anti Covid | “Non fornisce protezione ulteriore contro il contagio”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Unosu 270 persone per verificare l’efficacia delladi. Da Israele – primo paese che ha avviato la campagna per il lainiezione – arrivano i primi risultati. Che sia Pfizer o Moderna il compostosomministrato ilnonmoltaildella variante. In Israele laè destinata al personale medico, oltre che a persone fragili e sopra i 60 anni. “La crescita dei livelli dicorpi che vediamo con Moderna e Pfizer – entrambi sviluppati con la tecnologia dell’Rna messaggero ed entrambi risultati ...

I dati, poi, mostrano comesia nettamente più infettiva anche con tre dosi di vaccino ma è più violenta con chi non ne ha ricevuta nemmeno una: per chi ha il boosterè una banale ...... una decina, coinvolte in unocondotto in Sudafrica', dove il mutante è stato intercettato per la prima volta. 'Questo lavoro indica che chi si ammala diha anche un incremento di ...La ricerca è stata condotta su 150 persone che hanno ricevuto una quarta dose di Pfizer due settimane fa. Altre 120, che avevano fatto tre dosi Pfizer, hanno ricevuto una settimana fa una quarta dose ...Il monoclonale sotrovimab, denominato Xevudy, è l'unico ad essersi mostrato efficace contro la variante Omicron. L’Italia, tuttavia, come ...