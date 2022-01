Omicidio Attanasio, arrestate 5 persone dalle autorità congolesi: sono sospettate di essere coinvolte nell’agguato al convoglio del Pam (Di martedì 18 gennaio 2022) Cinque persone sono state arrestate nella Repubblica Democratica del Congo con l’accusa di essere coinvolte nell’Omicidio dell’ambasciatore italiano, Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista, Mustapha Milambo, caduti in un’imboscata il 22 febbraio del 2021 mentre stavano percorrendo la strada tra Goma e Rutshuru a bordo di un convoglio del Programma alimentare internazionale (Pam). Ad annunciarlo sono state le autorità congolesi del Nord Kivu nel corso di una conferenza stampa, come riporta Africa Rivista. Le autorità non hanno fornito al momento ulteriori informazioni riguardo al ruolo ricoperto dalle 5 persone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Cinquestatenella Repubblica Democratica del Congo con l’accusa dinell’dell’ambasciatore italiano, Luca, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista, Mustapha Milambo, caduti in un’imboscata il 22 febbraio del 2021 mentre stavano percorrendo la strada tra Goma e Rutshuru a bordo di undel Programma alimentare internazionale (Pam). Ad annunciarlostate ledel Nord Kivu nel corso di una conferenza stampa, come riporta Africa Rivista. Lenon hanno fornito al momento ulteriori informazioni riguardo al ruolo ricoperto...

