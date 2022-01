Olimpiadi Pechino 2022: sono 119 gli atleti qualificati dell’Italia (Di martedì 18 gennaio 2022) I Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 si avvicinano e la squadra italiana prende sempre più forma. A poco più di due settimane dall’inizio delle Olimpiadi, i qualificati dell’Italia salgono a 119 (di cui 46 donne). Il dato è stato reso noto martedì 18 gennaio in occasione della 1122/a riunione della Giunta nazionale del Coni. Questa ha anche approvato la composizione della spedizione azzurra. Capo missione sarà il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, e tre i vicecapo missione, Danilo di Tommaso, Alessio Palombi e Giampiero Pastore. Olimpiadi Pechino 2022, IL CALENDARIO: ORARI E GARE GIORNO PER GIORNO SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) I Giochi Olimpici Invernali disi avvicinano e la squadra italiana prende sempre più forma. A poco più di due settimane dall’inizio delle, isalgono a 119 (di cui 46 donne). Il dato è stato reso noto martedì 18 gennaio in occasione della 1122/a riunione della Giunta nazionale del Coni. Questa ha anche approvato la composizione della spedizione azzurra. Capo missione sarà il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, e tre i vicecapo missione, Danilo di Tommaso, Alessio Palombi e Giampiero Pastore., IL CALENDARIO: ORARI E GARE GIORNO PER GIORNO SportFace.

