Olimpiadi Invernali, gli sport in cui l'Italia non ha mai vinto una medaglia (Di martedì 18 gennaio 2022) I Giochi olimpici Invernali di Pechino 2022 assegneranno medaglie in 15 differenti sport. La situazione è ormai stabile da Salt Lake City 2002, da quando abbiamo 7 discipline della neve (sci alpino, sci di fondo, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, freestyle), 5 del ghiaccio (pattinaggio di figura, speed skating, short track, hockey, curling) e 3 del budello (slittino, bob, skeleton). La famiglia si allargherà a Milano-Cortina 2026, dove entrerà nel programma anche lo sci alpinismo, ambito in cui gli azzurri avranno concrete chance di medaglia. Cionondimeno, sorge spontanea una domanda in merito all'immediato. In quali sport Invernali l'Italia non è ancora salita sul podio ai Giochi olimpici? Ebbene, delle quindici discipline correnti, sono solo quattro quelle in ...

