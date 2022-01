Olimpiadi invernali 2022, il calendario delle gare di short track (Di martedì 18 gennaio 2022) Il 4 febbraio è in programma la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2022. In totale si disputeranno 109 eventi da medaglia per 15 discipline sportive diverse. Tra queste figura anche la disciplina short track, le cui gare avranno inizio il giorno 5 e si concluderanno il 16 febbraio. A ospitare l’intero programma in calendario sarà il Capital Indoor Stadium di Pechino, sede anche delle qualificazioni e finali del pattinaggio di figura. In relazione alle gare di short track, nel corso dei Giochi Olimpici invernali di quest’anno si terranno nove eventi, suddivisi in quattro per gli uomini, quattro per le donne e uno misto. E partiamo proprio dalla staffetta ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 18 gennaio 2022) Il 4 febbraio è in programma la cerimonia inaugurale. In totale si disputeranno 109 eventi da medaglia per 15 discipline sportive diverse. Tra queste figura anche la disciplina, le cuiavranno inizio il giorno 5 e si concluderanno il 16 febbraio. A ospitare l’intero programma insarà il Capital Indoor Stadium di Pechino, sede anchequalificazioni e finali del pattinaggio di figura. In relazione alledi, nel corso dei Giochi Olimpicidi quest’anno si terranno nove eventi, suddivisi in quattro per gli uomini, quattro per le donne e uno misto. E partiamo proprio dalla staffetta ...

