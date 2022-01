Olimpiadi di Economia e Finanza 2021/22, iscrizioni dal 7 al 19 febbraio 2022. Bando (Di martedì 18 gennaio 2022) Il ministero dell'Istruzione promuove, per l'a. s. 2021 2022, la quarta edizione delle Olimpiadi Italiane di Economia e Finanza, gare individuali rivolte agli studenti degli istituti secondari di secondo grado italiani, statali e paritari. iscrizioni dal 7 al 19 febbraio 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 gennaio 2022) Il ministero dell'Istruzione promuove, per l'a. s., la quarta edizione delleItaliane di, gare individuali rivolte agli studenti degli istituti secondari di secondo grado italiani, statali e paritari.dal 7 al 19. L'articolo .

