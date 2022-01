Olimpia Milano | Messina | “Senza fiducia non si vincono certe partite”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Nel secondo tempo abbiamo mosso palla meglio, Datome si è preso buoni tiri e ha giocato una grande partita, è una vittoria molto importante“. Così Ettore, coach dell’ha commentato il successo contro l’Alba Berlino nell’Eurolega 2021/2022. “In squadra abbiamo giocatori di 34-35 anni che hanno già vinto l’Eurolega, non hanno necessariamente bisogno di. Ladobbiamo averla a priori,quella non sideterminate” ha aggiuntonell’intervista post partita”. “Abbiamo giocato una buona partita in attacco, nel quarto periodo abbiamo alzato anche il livello in difesa – chiosa Gigi Datome -. È stata una gara fisica, ci siamo presi buoni tiri e io personalmente sono contento della ...