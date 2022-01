Olimpia Milano-ALBA Berlino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Eurolega 2021/2022 (Di martedì 18 gennaio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta AX Armani Exchange Milano-ALBA Berlino, valida come recupero della 18esima giornata di Eurolega 2021/2022 di basket. Si recupera la sfida che era inizialmente in programma il 29 dicembre scorso e poi rinviata a causa dei numerosi casi di Covid. Nell’ultima uscita europea, gli uomini di coach Messina hanno ottenuto una prestigiosa vittoria contro il Barcellona. I tedeschi, invece, non giocano una partita di Eurolega dal 22 dicembre. La palla a due è fissata per le ore 20:30 di martedì 18 gennaio. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno HD, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà la ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) L’e le indicazioni per vedere inAX Armani Exchange, valida come recupero della 18esima giornata didi basket. Si recupera la sfida che era inizialmente in programma il 29 dicembre scorso e poi rinviata a causa dei numerosi casi di Covid. Nell’ultima uscita europea, gli uomini di coach Messina hanno ottenuto una prestigiosa vittoria contro il Barcellona. I tedeschi, invece, non giocano una partita didal 22 dicembre. La palla a due è fissata per le ore 20:30 di martedì 18 gennaio. Il match sarà visibile intv su Sky Sport Uno HD, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà la ...

