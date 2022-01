Olimpia Milano-Alba Berlino oggi, Eurolega basket 2022: orario, tv, programma, streaming (Di martedì 18 gennaio 2022) Torna in campo l’Olimpia Milano in Eurolega. La squadra di Ettore Messina ospita al Forum di Assago i tedeschi dell’Alba Berlino, per il recupero della diciottesima giornata della massima competizione continentale (i meneghini disputeranno poi l’8 febbraio il match esterno non disputato contro lo Zalgiris Kaunas e il 1 marzo quello interno contro l’Unics Kazan). L’Armani Exchange vuole dare continuità all’impresa della settimana scorsa del Palau Blaugrana, quando la banda bianco-rossa espugnò il fortino catalano battendo il Barcellona per 73-75 grazie ad una bomba allo scadere di Malcolm Delaney. Nonostante le partite da recuperare, i lombardi occupano il sesto posto in classifica con uno score di 11-6 dopo 17 turni. L’Olimpia Milano vorrà poi riscattare la sconfitta ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Torna in campo l’in. La squadra di Ettore Messina ospita al Forum di Assago i tedeschi dell’, per il recupero della diciottesima giornata della massima competizione continentale (i meneghini disputeranno poi l’8 febbraio il match esterno non disputato contro lo Zalgiris Kaunas e il 1 marzo quello interno contro l’Unics Kazan). L’Armani Exchange vuole dare continuità all’impresa della settimana scorsa del Palau Blaugrana, quando la banda bianco-rossa espugnò il fortino catalano battendo il Barcellona per 73-75 grazie ad una bomba allo scadere di Malcolm Delaney. Nonostante le partite da recuperare, i lombardi occupano il sesto posto in classifica con uno score di 11-6 dopo 17 turni. L’vorrà poi riscattare la sconfitta ...

