Oggi 18 gennaio, Santa Prisca: figlia di una famosa coppia di Sposi amici di San Paolo (Di martedì 18 gennaio 2022) La volontà di questa giovane, ferma e concreta, di non allontanarsi da Cristo, le è valsa la gloria del martirio. È stata martirizzata nel III secolo sotto l’imperatore Claudio II. E’ probabile che sia stata la fondatrice di un’antica chiesa sull’Aventino. Il suo ingresso nella comunità dei figli di Dio lo deve ad un Santo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 18 gennaio 2022) La volontà di questa giovane, ferma e concreta, di non allontanarsi da Cristo, le è valsa la gloria del martirio. È stata martirizzata nel III secolo sotto l’imperatore Claudio II. E’ probabile che sia stata la fondatrice di un’antica chiesa sull’Aventino. Il suo ingresso nella comunità dei figli di Dio lo deve ad un Santo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

