Occhi puntati su Zanoli: c'è un club di Serie B su di lui

Poco spazio per Alessandro Zanoli in prima squadra, tanto che il calciatore è riuscito a racimolare qualche minuto in campo solo negli ultimi sgoccioli di quattro partite sotto la direzione di Luciano Spalletti. Data la situazione, allora non c'è forse cosa migliore di entrar a far parte di una squadra di Serie B, per come si suol dire, iniziare a "farsi le ossa". 

A tal punto, interviene un club di Serie B che, considerando la necessità di completare il pacchetto di terzini, avrebbe puntato il classe 2000. La squadra in questione è il Vicenza che, stando a quanto riferito da Il Giornale di Vicenza, è alla ricerca di esterni bassi e proprio per questo Federico Balzaretti, direttore sportivo ed ex calciatore, avrebbe appuntato il nome del calciatore del Napoli sul suo taccuino.

Calciomercato Napoli, occhi puntati su Julian Alvarez

Da Vicenza – Balzaretti guarda in casa Napoli, occhi puntati su Zanoli

Alessandro Zanoli, terzino del Napoli classe 2000, finisce nei radar del Vicenza che è a caccia di esterni bassi da mettere a disposizione di mister Brocchi.

