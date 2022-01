Obbligo vaccinale | respinto il ricorso dei vigili del fuoco Lo da deciso il Tar del Lazio

Advertising

capuanogio : La Francia vara l'obbligo vaccinale per tutti gli atleti e sportivi, dilettanti o professionisti. Le nuove regole s… - AurelianoStingi : 1) viene minimizzata la malattia 2) il vaccino causa danni e/o è inutile 3) l'obbligo vaccinale è parte di una cosp… - MediasetTgcom24 : L'Austria conferma l'obbligo vaccinale: multe da 600 a 3.600 euro #covid - PaoloScorpio : RT @SardusAutocton: Quest'altro infame vuole l'obbligo di siero dai 5 anni in su. Vai a farti fottere. - _fiorucci : RT @laperlaneranera: ??UDITE?????? IMPORTANTE ORDINANZA DEL 17 GENNAIO! Il Consiglio di #GiustiziaAmministrativa?? della #RegioneSiciliana(Aut… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccinale

Si tratta dei provvedimenti che, in attuazione della normativa sulle misure di contrasto alla pandemia, hanno stabilito l'per i Vigili del Fuoco . Per il Tribunale del Lazio, " n on ...E da febbraio via all'per gli over 50. Anche per andare dal tabaccaio o per comprare un libro servirà almeno un tampone, le deroghe saranno poche e legate alle attività strettamente ...A trainare la campagna (in provincia 3.236 prime dosi nell’ultima settimana) sono soprattutto le somministrazioni ai bimbi ...Mentre continuano le polemiche sul super Green pass per viaggiare sullo Stretto col presidente della Regione che decide di consentire ai siciliani di salire sulle navi col tampone negativo ma non di r ...