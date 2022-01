Nuovi rialzi per petrolio e gas. Brent sui massimi degli ultimi 7 anni. Ulteriori ritocchi per benzina e diesel (Di martedì 18 gennaio 2022) Salgono le quotazioni del petrolio ormai sui massimi degli ultimi 7 anni. Il Brent, greggio estratto nel mare del Nord che fa da riferimento per i due terzi degli scambi globale, viene trattato a Londra a 87,5 dollari al barile, in aumento dell’1,2% rispetto a ieri. Negli Stati Uniti un barile di Wti si vende a 85,3 dollari (+ 1,8%). Dall’inizio dello scorso dicembre le quotazioni del petrolio sono salite di circa il 30%. Rincaro solo in piccola parte compensato (per l’Europa) da un rafforzamento dell’euro sul dollaro. A spingere sui prezzi sono le tensioni geopolitiche che si intensificano intorno all’Ucraina, con le possibili ripercussioni sulle forniture di gas russo all’Europa. Oggi il prezzo del gas sale del 3% sopra i 79 euro a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Salgono le quotazioni delormai sui. Il, greggio estratto nel mare del Nord che fa da riferimento per i due terziscambi globale, viene trattato a Londra a 87,5 dollari al barile, in aumento dell’1,2% rispetto a ieri. Negli Stati Uniti un barile di Wti si vende a 85,3 dollari (+ 1,8%). Dall’inizio dello scorso dicembre le quotazioni delsono salite di circa il 30%. Rincaro solo in piccola parte compensato (per l’Europa) da un rafforzamento dell’euro sul dollaro. A spingere sui prezzi sono le tensioni geopolitiche che si intensificano intorno all’Ucraina, con le possibili ripercussioni sulle forniture di gas russo all’Europa. Oggi il prezzo del gas sale del 3% sopra i 79 euro a ...

