Nuovi lavori di manutenzione di marciapiedi a Udine (Di martedì 18 gennaio 2022) La Giunta ha approvato il progetto definitivo relativo a una nuova tranche di lavori di riatto e manutenzione di marciapiedi di otto importanti vie e piazze della città. “Si tratta – ha spiegato il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini – della continuazione dell’opera che ha già visto sistemate via Grazzano, via Cussignacco, vai Treppo, via Morpurgo, viale della Vittoria, via Pracchiuso, via Uccellis e via Manzoni. Ora, con questi lavori, per i quali è stata dichiarata la pubblica utilità e che corrispondono a un investimento di mezzo milione di euro, interverremo in via in via Nodari, via Freschi e Piazzale Meriggi, via Villa Glori, via Siracusa, via Abbazia, via Pordenone, via Brigata Re e l’ultimo tratto di Via Adige”. L’intervento consisterà nella ... Leggi su udine20 (Di martedì 18 gennaio 2022) La Giunta ha approvato il progetto definitivo relativo a una nuova tranche didi riatto edidi otto importanti vie e piazze della città. “Si tratta – ha spiegato il Vicesindaco e Assessore aipubblici Loris Michelini – della continuazione dell’opera che ha già visto sistemate via Grazzano, via Cussignacco, vai Treppo, via Morpurgo, viale della Vittoria, via Pracchiuso, via Uccellis e via Manzoni. Ora, con questi, per i quali è stata dichiarata la pubblica utilità e che corrispondono a un investimento di mezzo milione di euro, interverremo in via in via Nodari, via Freschi e Piazzale Meriggi, via Villa Glori, via Siracusa, via Abbazia, via Pordenone, via Brigata Re e l’ultimo tratto di Via Adige”. L’intervento consisterà nella ...

nzingaretti : Arrivano 11 #treni nuovi, 5 per la ferrovia #Roma- Lido e 6 per il tratto urbano della Roma- #Viterbo. Avanti con… - Tg3web : A Venezia la salsedine minaccia la basilica di San Marco, ma i lavori a difesa della piazza sono in ritardo. Questo… - Lgiova66 : RT @nzingaretti: Arrivano 11 #treni nuovi, 5 per la ferrovia #Roma- Lido e 6 per il tratto urbano della Roma- #Viterbo. Avanti con la mass… - dani1900o : RT @nzingaretti: Arrivano 11 #treni nuovi, 5 per la ferrovia #Roma- Lido e 6 per il tratto urbano della Roma- #Viterbo. Avanti con la mass… - FaRitardo1 : RT @nzingaretti: Arrivano 11 #treni nuovi, 5 per la ferrovia #Roma- Lido e 6 per il tratto urbano della Roma- #Viterbo. Avanti con la mass… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi lavori Lavoro: oltre la metà dei professionisti sta pensando di cambiare. Le migliori opportunità secondo LinkedIn ... Country Manager di LinkedIn Italia - I nuovi trend come la veloce crescita del settore tecnologico ...sono le migliori opportunità nel mercato del lavoro? LinkedIn ha stilato la nuova lista dei Lavori ...

Professioni in ascesa e ancora 'Grande Dimissione': come cambierà il lavoro nel 2022 Come evidenziato nelle prime posizioni dell'elenco, i lavori emergenti sono l'esatta fotografia ... i dati mostrano che gli italiani guardano con una rinnovata sicurezza nuovi scenari lavorativi. Lo ...

Nuovi lavori gravosi: classificazione e novità InSic, il quotidiano online per i professionisti della sicurezza Frode milionaria con il superbonus 110%, indagini anche in Calabria La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato 110 milioni di euro. Trovate fatture in addebito per lavori edili mai realizzati ...

Guidonia – Salme abbandonate, trovata la soluzione Trova soluzione definitiva il problema delle circa 200 salme abbandonate presso il cimitero comunale di Guidonia Montecelio. Avvio alla cremazione per dare giusta dignità ai resti mortali mai reclamat ...

... Country Manager di LinkedIn Italia - Itrend come la veloce crescita del settore tecnologico ...sono le migliori opportunità nel mercato del lavoro? LinkedIn ha stilato la nuova lista dei...Come evidenziato nelle prime posizioni dell'elenco, iemergenti sono l'esatta fotografia ... i dati mostrano che gli italiani guardano con una rinnovata sicurezzascenari lavorativi. Lo ...La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato 110 milioni di euro. Trovate fatture in addebito per lavori edili mai realizzati ...Trova soluzione definitiva il problema delle circa 200 salme abbandonate presso il cimitero comunale di Guidonia Montecelio. Avvio alla cremazione per dare giusta dignità ai resti mortali mai reclamat ...