Nuove regole quarantena contatto con positivo: cosa cambia con terza dose, due dosi o senza vaccino (Di martedì 18 gennaio 2022) Il consiglio dei ministri del 29 dicembre ha approvato le Nuove regole per la quarantena dopo un contatto stretto con un positivo al Covid-19: ecco cosa cambia per chi ha effettuato la terza dose cosiddetta booster, due dosi, oppure per chi non si è sottoposto al vaccino. Su pressioni da parte dell’opinione pubblica e del Governo, è stata cancellata la quarantena per chi ha già effettuato la terza dose del vaccino, o per chi ha effettuato la seconda dose da meno di quattro mesi: per questi soggetti, sarà possibile, in caso di contatto stretto con chi è poi risultato positivo al ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Il consiglio dei ministri del 29 dicembre ha approvato leper ladopo unstretto con unal Covid-19: eccoper chi ha effettuato lacosiddetta booster, due, oppure per chi non si è sottoposto al. Su pressioni da parte dell’opinione pubblica e del Governo, è stata cancellata laper chi ha già effettuato ladel, o per chi ha effettuato la secondada meno di quattro mesi: per questi soggetti, sarà possibile, in caso distretto con chi è poi risultatoal ...

Advertising

Affaritaliani : Governo, niente sigarette senza Green Pass. Le nuove regole dal 1° febbraio - ilpost : Le nuove regole per bloccare le chiamate dei call center su cellulare - capuanogio : La Francia vara l'obbligo vaccinale per tutti gli atleti e sportivi, dilettanti o professionisti. Le nuove regole s… - smilypapiking : RT @mfonthenet: Nel mondo si cerca di eliminare le restrizioni covid per tornare alla quasi normalità. In Italia si studiano nuove regole p… - CyberSecHub0 : RT @Kiodo: Cookie, in vigore le nuove regole privacy: come adeguarsi per evitare sanzioni. Digital Innovation needs Digital Trust: #wearene… -