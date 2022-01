Nuova tv digitale, inizia il “refarming” per le valli: gli impiantisti di Confartigianato a disposizione (Di martedì 18 gennaio 2022) La televisione prosegue spedita la rivoluzione del passaggio al nuovo digitale terrestre DBV-T2, abbandonando lo standard DVB-T (col mutamento dall’attuale standard di codifica video MPEG-2 in favore dell’MPEG-4) che ci permetterà di godere di qualità e definizione più alte. Da giovedì 20 gennaio, nella provincia di Bergamo inizia il primo vero “switch-off” dei canali (o “refarming”, ossia il cambio delle frequenze) dopo il primo step avvenuto lo scorso 20 ottobre, quando 9 programmi Rai e 6 programmi Mediaset erano passati all’HD, non risultando più visibili sui televisori che non supportano questa tecnologia. Le prime zone della nostra provincia interessate al passaggio alla Nuova tecnologia sono le valli e la fascia Pedemontana. A partire dal mese di marzo, poi, proseguiranno gli “switch-off” nelle ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 gennaio 2022) La televisione prosegue spedita la rivoluzione del passaggio al nuovoterrestre DBV-T2, abbandonando lo standard DVB-T (col mutamento dall’attuale standard di codifica video MPEG-2 in favore dell’MPEG-4) che ci permetterà di godere di qualità e definizione più alte. Da giovedì 20 gennaio, nella provincia di Bergamoil primo vero “switch-off” dei canali (o “”, ossia il cambio delle frequenze) dopo il primo step avvenuto lo scorso 20 ottobre, quando 9 programmi Rai e 6 programmi Mediaset erano passati all’HD, non risultando più visibili sui televisori che non supportano questa tecnologia. Le prime zone della nostra provincia interessate al passaggio allatecnologia sono lee la fascia Pedemontana. A partire dal mese di marzo, poi, proseguiranno gli “switch-off” nelle ...

