“Notti in bianco | baci a colazione” | il film diretto da Francesco Mandelli

In onda da mercoledì 19 gennaio su Sky Cinema Uno alle 21.15 "Notti in bianco, baci a colazione" è la nuova commedia, in onda su Sky, diretta da Francesco Mandelli e scritta da Salvatore De Mola. La pellicola, andrà in onda mercoledì 19 gennaio, su Sky Cinema Uno alle 21.15, in streaming su NOW e disponibile on demand. "Notti in bianco, baci a colazione" è tratto dall'omonimo best seller di Matteo Bussola, edito da Einaudi nel 2016. È una commedia familiare che racconta la paternità in chiave originale e ironica. I protagonisti sono Alessio Vassallo, nel ruolo di Matteo e Ilaria Spada che interpreta Paola, due artisti divisi tra il cercare di essere dei bravi genitori e l'inseguire le proprie carriere.

