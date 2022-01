“Non posso sacrificare il loro tempo”, Antonella Viola racconta la sua “nuova” vita sotto scorta (Di martedì 18 gennaio 2022) La scorta dà maggiore sicurezza, soprattutto dopo le minacce concrete ricevute. Ma condiziona anche la vita di una persona. Nelle ultime due settimane, anche la professoressa Antonella Viola ha dovuto rimodulare la sua vita e la sue abitudini dopo aver ricevuto quella lettera minatoria (con tanto di proiettile) da parte di alcuni no vax ancora non identificati. Da quel momento le sono stati assegnati due agenti per i suoi spostamenti. Ma questo ha provocato, inevitabilmente, un cambiamento radicale. E lei non ragiona solo per se stessa, ma anche per la vita della sua scorta. Antonella Viola racconta la sua “nuova” vita sotto ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Ladà maggiore sicurezza, soprattutto dopo le minacce concrete ricevute. Ma condiziona anche ladi una persona. Nelle ultime due settimane, anche la professoressaha dovuto rimodulare la suae la sue abitudini dopo aver ricevuto quella lettera minatoria (con tanto di proiettile) da parte di alcuni no vax ancora non identificati. Da quel momento le sono stati assegnati due agenti per i suoi spostamenti. Ma questo ha provocato, inebilmente, un cambiamento radicale. E lei non ragiona solo per se stessa, ma anche per ladella suala sua “...

