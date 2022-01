Non era Trump ma JFK travestito: il nuovo complotto di QAnon che fa un baffo a Don’t look up (Di martedì 18 gennaio 2022) Il culto di John Fitzgerald Kennedy e di QAnon si interseca nella figura di Protzman, o Negative48 se preferite. È lui, uno dei più influenti predicatori tra i complottisti americani, a farsi portavoce di una assurda teoria del complotto che sta circolando in questi giorni nelle chat sovraniste americane. Secondo questa teoria, Donald Trump è Kennedy travestito. O meglio, lo era nel corso dell’ultima apparizione pubblica dell’ex presidente degli Stati Uniti, durante un comizio in Arizona per lanciare la corsa alla candidata al seggio di governatore Kari Lake. In base a quanto affermato su diversi social network, infatti, la figura comparsa sul palco del comizio in Arizona non sarebbe stata quella dell’ex presidente Donald Trump, ma quella di un redivivo JKF (che avrebbe oggi 104 anni) sotto mentite ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 18 gennaio 2022) Il culto di John Fitzgerald Kennedy e disi interseca nella figura di Protzman, o Negative48 se preferite. È lui, uno dei più influenti predicatori tra i complottisti americani, a farsi portavoce di una assurda teoria delche sta circolando in questi giorni nelle chat sovraniste americane. Secondo questa teoria, Donaldè Kennedy. O meglio, lo era nel corso dell’ultima apparizione pubblica dell’ex presidente degli Stati Uniti, durante un comizio in Arizona per lanciare la corsa alla candidata al seggio di governatore Kari Lake. In base a quanto affermato su diversi social network, infatti, la figura comparsa sul palco del comizio in Arizona non sarebbe stata quella dell’ex presidente Donald, ma quella di un redivivo JKF (che avrebbe oggi 104 anni) sotto mentite ...

Advertising

GuidoDeMartini : CAPEZZONE: ???????? ???? Per 2 anni è stata costruita scientificamente una pazzia politica e mediatica in cui ognuno di n… - matteorenzi : Non ho la doppia morale di certa sinistra: era ridicolo che Ciampolillo fosse chiamato da Conte per sostenere il go… - tancredipalmeri : Ma non c’era fallo iniziale dal rilancio che genera il gol di Leao? - gegiafrassi : @Manuteist @DavidOnepv @Nuanda771 @depofoto @Divino_2 nei due video i fischi degli arbitri arrivano in momenti dive… - civico_x : RT @ardigiorgio: Oggi a #Foggia per l’arrivo del ministro lamorgese non c’era Michele #Emiliano.Prima volta che succede.C’era tutte le altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Non era Disastro Serra in Milan - Spezia, le scuse dell'Aia diventano un caso Non era mai accaduto prima, infatti, che l'associazione dei fischietti ammettesse un errore in tempi così stretti e soprattutto rendesse subito pubblica la propria ammissione di colpa. Arbitri, ...

La pandemia non ha fermato i narcotrafficanti Solo che non era una festa di fine anno, ma una sera di luglio. I fuochi d'artificio erano accompagnati da colpi di arma da fuoco. E a Santiago del Cile i presenti erano riuniti per piangere la ...

Harry Potter, la reunion: ecco perchè Rupert Grint non era davvero presente sul set Vanity Fair Italia Belén conferma la fine della storia con Spinalbese La notizia era ormai nell’aria da tempo ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale da parte di Belén Rodriguez (attualmente in quarantena fiduciaria) la quale, all’interno di un video pubblicato su ...

20 anni fa usciva La Compagnia dell'Anello, e il mondo cambiava per sempre La prima considerazione che mi viene da fare parlando dei vent’anni dall’uscita nei cinema di La compagnia dell’anello è che è impossibile scrivere un pezzo che non sia almeno in parte definibile come ...

mai accaduto prima, infatti, che l'associazione dei fischietti ammettesse un errore in tempi così stretti e soprattutto rendesse subito pubblica la propria ammissione di colpa. Arbitri, ...Solo cheuna festa di fine anno, ma una sera di luglio. I fuochi d'artificio erano accompagnati da colpi di arma da fuoco. E a Santiago del Cile i presenti erano riuniti per piangere la ...La notizia era ormai nell’aria da tempo ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale da parte di Belén Rodriguez (attualmente in quarantena fiduciaria) la quale, all’interno di un video pubblicato su ...La prima considerazione che mi viene da fare parlando dei vent’anni dall’uscita nei cinema di La compagnia dell’anello è che è impossibile scrivere un pezzo che non sia almeno in parte definibile come ...