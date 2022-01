Nigeriana ridotta in schiavitù a Palermo, 4 arresti (Di martedì 18 gennaio 2022) Palermo (ITALPRESS) – La Polizia ha eseguito un'ordinanza cautelare in carcere a carico di 4 nigeriani accusati di tratta di persone, riduzione in schiavitù, sequestro di persona, sfruttamento della prostituzione nonchè favoreggiamento all'immigrazione clandestina, reati aggravati perchè commessi da persone appartenenti all'associazione Nigeriana di tipo mafioso (secret cult) denominato “Black Axe”.L'operazione della Polizia, nata dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Palermo- “Sezione Criminalità Straniera e Prostituzione”- coordinate dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, è scaturita dalla denuncia resa da una ragazza Nigeriana, accompagnata da un pastore pentecostale della medesima nazionalità, a cui la vittima si era rivolta per sottrarsi ai suoi aguzzini.La denunciante ha riferito ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022)(ITALPRESS) – La Polizia ha eseguito un'ordinanza cautelare in carcere a carico di 4 nigeriani accusati di tratta di persone, riduzione in, sequestro di persona, sfruttamento della prostituzione nonchè favoreggiamento all'immigrazione clandestina, reati aggravati perchè commessi da persone appartenenti all'associazionedi tipo mafioso (secret cult) denominato “Black Axe”.L'operazione della Polizia, nata dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile di- “Sezione Criminalità Straniera e Prostituzione”- coordinate dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, è scaturita dalla denuncia resa da una ragazza, accompagnata da un pastore pentecostale della medesima nazionalità, a cui la vittima si era rivolta per sottrarsi ai suoi aguzzini.La denunciante ha riferito ...

