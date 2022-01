Niente aumento Irap per Amazon e i colossi dell’e-commerce (Di martedì 18 gennaio 2022) Il consiglio regionale del Piemonte con 26 voti contro, 18 a favore e un voto annullato ha bocciato la richiesta avanzata da Marco Grimaldi, capogruppo di Luv di una legge per aumentare l’Irap dei colossi della logistica e dell’e-commerce, in particolare di Amazon, dello 0,92.“Ancora una volta la maggioranza rinuncia ad un gesto di giustizia fiscale – dichiara Grimaldi – di fatto Amazon fa 85 miliardi di euro di utili nel mondo, più di 4.8 solo in Italia, eppure dichiara un valore di produzione di poco più di 18 milioni, che gli consente di pagare solo 710.352 euro di Irap e solo in Lombardia. Perché Amazon non versa nulla al Piemonte e a tutte le altre Regioni? Perché il centro di Torrazza e tutti gli altri sono considerati ‘depositi’, ovvero ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 18 gennaio 2022) Il consiglio regionale del Piemonte con 26 voti contro, 18 a favore e un voto annullato ha bocciato la richiesta avanzata da Marco Grimaldi, capogruppo di Luv di una legge per aumentare l’deidella logistica e, in particolare di, dello 0,92.“Ancora una volta la maggioranza rinuncia ad un gesto di giustizia fiscale – dichiara Grimaldi – di fattofa 85 miliardi di euro di utili nel mondo, più di 4.8 solo in Italia, eppure dichiara un valore di produzione di poco più di 18 milioni, che gli consente di pagare solo 710.352 euro die solo in Lombardia. Perchénon versa nulla al Piemonte e a tutte le altre Regioni? Perché il centro di Torrazza e tutti gli altri sono considerati ‘depositi’, ovvero ...

Advertising

nuovasocieta : Niente aumento Irap per Amazon e i colossi dell’e-commerce - abruzzointerno : RT @ennemme: E quando sarà il momento di concimare sentirai che scoppola (con l’urea, per esempio, passata da 40-45 € al quintale a oltre 1… - LGobbini : @ignatzthemouse @peppeprovenzano @Oxfam @FaccioTommaso Si ma sono difetti del sistema di tassazione americano per i… - Andrea_Rosella : RT @FDIVda: Invece riversare le colpe solo sui non vaccinati il Presidente Vda Lavevaz spieghi perché in 2 anni lui e la sua Giunta non han… - FDIVda : Invece riversare le colpe solo sui non vaccinati il Presidente Vda Lavevaz spieghi perché in 2 anni lui e la sua Gi… -