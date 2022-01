Nella ‘Scatola’ di Laura Pausini un disco | un film e forse Sanremo ed Eurovision Song

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 18 gennaio 2022) Mentre si fanno sempre più insistenti le voci su una sua presenza al ‘Festival di’ come super-ospite ed è sempre più accreditata come conduttrice di ‘Contest’,esce giovedì con il suo nuovo inedito,, che accompagnerà anche il nuovo– Piacere di conoscerti’ per Amazon Original disponibile prossimamente in esclusiva su Prime Video. L’artista, che lo scorso anno con il brano ‘Io sì’ ha conquistato il Golden Globe e la candidatura all’Oscar, prima cantante italiana, ha firmato il testo dicon Madame, autrici entrambe anche della musica assieme a Shablo e Luca Faraone. Il, in uscita per Atlantic Warner, è prodotto da ...