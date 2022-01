Nel triangolo Berlino-Kiev-Mosca, tra giochi di guerra e valzer diplomatici (Di martedì 18 gennaio 2022) Continua il grande ballo diplomatico tra l’Occidente e Mosca, sullo sfondo di tensioni crescenti al confine tra Russia e Ucraina. Oggi la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha incontrato a Mosca il veterano della diplomazia russa Sergey Lavrov. I due hanno condiviso il comune interesse a relazioni “stabili” e “costruttive” tra i due Paesi, pur rimarcando il perdurare di “importanti differenze di vedute”. A cominciare dal significato delle oltre 100mila truppe russe ammassate da Mosca al confine con l’Ucraina: necessarie esercitazioni militari all’interno dei propri confini, secondo Lavrov; una mossa che è difficile vedere “diversamente da una minaccia”, per la ministra tedesca. Nel dialogo tra Mosca e Berlino, la principale posta in gioco non può che essere il Nord Stream 2, il gasdotto ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 gennaio 2022) Continua il grande ballo diplomatico tra l’Occidente e, sullo sfondo di tensioni crescenti al confine tra Russia e Ucraina. Oggi la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha incontrato ail veterano della diplomazia russa Sergey Lavrov. I due hanno condiviso il comune interesse a relazioni “stabili” e “costruttive” tra i due Paesi, pur rimarcando il perdurare di “importanti differenze di vedute”. A cominciare dal significato delle oltre 100mila truppe russe ammassate daal confine con l’Ucraina: necessarie esercitazioni militari all’interno dei propri confini, secondo Lavrov; una mossa che è difficile vedere “diversamente da una minaccia”, per la ministra tedesca. Nel dialogo tra, la principale posta in gioco non può che essere il Nord Stream 2, il gasdotto ...

