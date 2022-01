Nel 2021 un italiano su 5 si è scollegato dai social a causa di fake news | privacy e contenuti negativi

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 18 gennaio 2022) Tra gli effetti della pandemia, inaspettatamente, ci sarebbe anche quello di una disaffezione dal digitale. Secondo un’indagine di Digital Consumer Trends Surveydi Deloitte, unsu cinque (il 22%) ha smesso di utilizzare almeno una piattaforma, temporaneamente o in modo permanente. Tra i motivi, la stanchezza per alcuni, la presenza dio la preoccupazione per la propria. L’indagine è basata su oltre 2 mila interviste a persone tra i 18 e i 75 anni. Mentre da un altro sondaggio, condotto da Kaspersky, emerge che l?83% degli italiani vorrebbe poter cancellare in maniera permanente un post pubblicato in passato. Più in generale, l’indagine Deloitte riporta che l’utilizzo dei ...