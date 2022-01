‘Ndrangheta in Toscana, sequestrati beni per il valore di 5 milioni di euro all’imprenditore arrestato per smaltimento di rifiuti tossici (Di martedì 18 gennaio 2022) sequestrati beni per un valore di 5 milioni di euro a Francesco Lerose, imprenditore calabrese attivo in Toscana nel settore dei rifiuti, già arrestato lo scorso aprile nell’operazione denominata ”Keu”, dal nome del rifiuto derivante dall’attività di concia delle pelli che, nonostante presentasse particolari criticità ambientali, era stato riutilizzato per sottofondi stradali, terreni agricoli e opere pubbliche. L’operazione è stata portata avanti dalla Direzione investigativa antimafia (Dia), dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri (Noe) e dai Nuclei investigativi di Polizia ambientale agroalimentare e forestale (Nipaaf) di Firenze nell’ambito di un’attività congiunta e coordinata dalla Procura di Firenze. Il patrimonio sequestrato comprende ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022)per undi 5dia Francesco Lerose, imprenditore calabrese attivo innel settore dei, giàlo scorso aprile nell’operazione denominata ”Keu”, dal nome del rifiuto derivante dall’attività di concia delle pelli che, nonostante presentasse particolari criticità ambientali, era stato riutilizzato per sottofondi stradali, terreni agricoli e opere pubbliche. L’operazione è stata portata avanti dalla Direzione investigativa antimafia (Dia), dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri (Noe) e dai Nuclei investigativi di Polizia ambientale agroalimentare e forestale (Nipaaf) di Firenze nell’ambito di un’attività congiunta e coordinata dalla Procura di Firenze. Il patrimonio sequestrato comprende ...

