Nba: Bulls ancora ko, Gallinari ferma i Bucks, Phoenix vola con Booker

Tornano a vincere i Lakers, Doncic trascina Dallas NEW YORK (STATI UNITI) - Chicago non riesce a ritrovarsi ma dietro ne approfitta solo Miami mentre a Ovest Phoenix è sempre più leader.

Ultime Notizie dalla rete : Nba Bulls Bulls ancora ko, Gallinari ferma i Bucks Dopo l'antipasto offerto all'orario pomeridiano europeo, come da tradizione nel Martin Luther King Day, la giornata Nba è proseguita e non senza sorprese. I Bulls restano la prima forza della Eastern ...

Martin Luther King Day: Nets ko, Bulls ancora a picco Nella consueta maratona di match giocati nel MLKD non sono mancati i risultati a sorpresa: per Chicago arriva contro i Grizzlies il quarto ko di fila, Irving non basta a Brooklyn contro i Cavaliers.

