Nba 2021/2022, Irving: “Sul vaccino non cambio idea, vivo la mia vita fuori dal campo” (Di martedì 18 gennaio 2022) “Resto fermo nella mia decisione, non mi faccio condizionare. vivo la mia vita, la maggior parte del mio tempo, fuori dal campo”. Non cambia idea Kyrie Irving. Il cestista statunitense dei Brooklyn Nets non ha alcuna intenzione di vaccinarsi, nemmeno dopo l’infortunio che terrà fuori Durant per almeno un mese, rimandendo così a disposizione di coach Nash solo per le trasferte visto che a New York è vietata l’attività agonistica indoor a chi non è vaccinato. “Quando dico che non mi vaccinerò e che sto facendo una scelta per la mia vita, qualcuno mi dice: ‘bene, e come la metti col basket?’. Ma noi viviamo in un mondo reale. Adoro giocare con i Nets ma ho avuto abbastanza tempo per riflettere e fare una scelta, sapendo che alcune persone sarebbero ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) “Resto fermo nella mia decisione, non mi faccio condizionare.la mia, la maggior parte del mio tempo,dal”. Non cambiaKyrie. Il cestista statunitense dei Brooklyn Nets non ha alcuna intenzione di vaccinarsi, nemmeno dopo l’infortunio che terràDurant per almeno un mese, rimandendo così a disposizione di coach Nash solo per le trasferte visto che a New York è vietata l’attività agonistica indoor a chi non è vaccinato. “Quando dico che non mi vaccinerò e che sto facendo una scelta per la mia, qualcuno mi dice: ‘bene, e come la metti col basket?’. Ma noi viviamo in un mondo reale. Adoro giocare con i Nets ma ho avuto abbastanza tempo per riflettere e fare una scelta, sapendo che alcune persone sarebbero ...

Advertising

sportface2016 : #Nba 2021/2022, #Irving: 'Sul vaccino non cambio idea' - Emycaiazzo22 : RT @MaglieCalcio13: Jorginho esulta come Trae Young: la stella Nba approva! - Corriere dello Sport - MaglieCalcio13 : Jorginho esulta come Trae Young: la stella Nba approva! - Corriere dello Sport - SEMPREFMILAN : RT @Eurosport_IT: Vittoria importante per i Lakers ?? Bulls in crisi, vince Memphis ?? I Suns vincono con i 48 di Booker ?? Ecco i risultati… - Eurosport_IT : Vittoria importante per i Lakers ?? Bulls in crisi, vince Memphis ?? I Suns vincono con i 48 di Booker ?? Ecco i ris… -