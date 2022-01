Nasce ' spingersioltre it' | sito dedicato al diabete di tipo 2

(Di martedì 18 gennaio 2022) E per questo crediamo nel progetto delwww..it chedopo l'omonima campagna social che ha supportato i pazienti negli ultimi due anni". "In questi anni - sottolinea Simona ...

Advertising

fisco24_info : Nasce ' -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce spingersioltre

Adnkronos

E per questo crediamo nel progetto del sito www..it chedopo l'omonima campagna social che ha supportato i pazienti negli ultimi due anni". "In questi anni - sottolinea Simona ...E per questo crediamo nel progetto del sito www..it chedopo l'omonima campagna social che ha supportato i pazienti negli ultimi due anni". "In questi anni - sottolinea Simona ...Diabete: è arrivato il momento di ‘spingersi oltre’ ed abbattere tutte le barriere contro disinformazione e fake news. È arrivato il momento di accendere ...Contro fake news e scarsa consapevolezza e per mantenere attenzione su malattia cronica che non arresta la sua corsa ...