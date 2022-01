Napoli | Santini | “Tagliafico potrebbe essere annunciato tra mercoledì e giovedì”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Fabio, giornalista e scrittore sempre molto interessato alle tematiche riguardanti il calcio, ha rilasciato nelle ultime ore alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni dell’emittente televisiva 7 Gold, nel corso della trasmissione Il Processo. Ecco le sue parole. “Ilè piombato in modo forte su Nicolas, calciatore ora di proprietà dell‘Ajax. Il nazionale argentino è L'articolo

Advertising

loscugnizzo76 : RT @MundoNapoli: Fabio Santini: “Tagliafico potrebbe arrivare a Napoli tra mercoledì e giovedì” - MundoNapoli : Fabio Santini: “Tagliafico potrebbe arrivare a Napoli tra mercoledì e giovedì” - Giulia07845896 : Tutti insieme invochiamo san janmarie da Napoli...??? Fa che jessica e Barù non combinino cazzate Fa che jessica e B… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Santini

AreaNapoli.it

...di Bologna ilha rosicchiato due punti all'Inter e all'Atalanta e tre al Milan, riportandosi in alto in classifica ma anche sul mercato la società azzurra è attiva. Secondo Fabioentro ...Nato anel 1921 ivi laureatosi nel 1944, Caianiello era giunto a Salerno avendo già ... era stato, assieme ad altri illustri colleghi - Lorenzo Mangoni di Chimica, Paolodi ...Fabio Santini, giornalista e scrittore sempre molto interessato alle tematiche riguardanti il calcio Napoli, ha rilasciato nelle ultime ore alcune ...Fabio Santino, giornalista esperto di calciomercato, ha lanciato due clamorose notizie nel corso del suo intervento in televisione.