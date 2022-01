Napoli-Salernitana: probabili formazioni e in tv (Di martedì 18 gennaio 2022) Per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2021/22 si gioca domenica 23 gennaio alle ore 15, presso lo stadio Maradona, il derby campano Napoli-Salernitana. I partenopei, dopo l’eliminazione in Coppa Italia, hanno rialzato la testa vincendo a Bologna e si sono riavvicinati alla vetta della classifica distante 4 punti. Dall’altra parte i granata, sempre ultimi, sono reduci dalla scoppola casalinga contro la Lazio, ma hanno ancora due partite da recuperare e dunque nulla è ancora perduto. Napoli-Salernitana: come scenderanno in campo? Tra i padroni di casa tornerà Mertens al centro dell’attacco dietro al quale agiranno Politano, Lozano e Zielinski. A centrocampo, spazio lla coppia Fabian Ruiz e Lobotka. In difesa, davanti a Meret, ci saranno Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus e Mario ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 18 gennaio 2022) Per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2021/22 si gioca domenica 23 gennaio alle ore 15, presso lo stadio Maradona, il derby campano. I partenopei, dopo l’eliminazione in Coppa Italia, hanno rialzato la testa vincendo a Bologna e si sono riavvicinati alla vetta della classifica distante 4 punti. Dall’altra parte i granata, sempre ultimi, sono reduci dalla scoppola casalinga contro la Lazio, ma hanno ancora due partite da recuperare e dunque nulla è ancora perduto.: come scenderanno in campo? Tra i padroni di casa tornerà Mertens al centro dell’attacco dietro al quale agiranno Politano, Lozano e Zielinski. A centrocampo, spazio lla coppia Fabian Ruiz e Lobotka. In difesa, davanti a Meret, ci saranno Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus e Mario ...

