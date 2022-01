Napoli messa a ferro e fuoco per il cippo di Sant’Antonio: scene da guerriglia urbana (VIDEO) (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Per le celebrazioni della festa di Sant’Antonio diversi quartieri napoletani sono stati messi a ‘legno’ e fuoco da bande di ragazzini pronti a tutto pur di portare a termine i fuocarazzi per il cippo di Sant’Antuono. In alcuni casi bruciati cumuli di rifiuti e plastica creando notevoli danni all’ambiente e riempendo l’aria di fumi tossici”. E’ quanto denuncia il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli. “Dopo aver per mesi portato scompiglio in giro per la città, andando alla ricerca di legname da conservare per poi ardere, trafugando spesso alberi di natale da negozi, piazze, scuole e condomini – sottolinea l’esponente verde – le baby-gang hanno portato a termine la loro ‘missione’ con i falò nella notte di Sant’Antonio, conditi da disordini, strade messe ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Per le celebrazioni della festa didiversi quartieri napoletani sono stati messi a ‘legno’ eda bande di ragazzini pronti a tutto pur di portare a termine i fuocarazzi per ildi Sant’Antuono. In alcuni casi bruciati cumuli di rifiuti e plastica creando notevoli danni all’ambiente e riempendo l’aria di fumi tossici”. E’ quanto denuncia il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli. “Dopo aver per mesi portato scompiglio in giro per la città, andando alla ricerca di legname da conservare per poi ardere, trafugando spesso alberi di natale da negozi, piazze, scuole e condomini – sottolinea l’esponente verde – le baby-gang hanno portato a termine la loro ‘missione’ con i falò nella notte di, conditi da disordini, strade messe ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli messa a ferro e fuoco per il cippo di Sant’Antonio: scene da guerriglie urbana (VIDEO) **… - luciopastore : Premesso che se fosse capitato al Napoli quello che è successo in #MilanSpezia avrei bestemmiato pure divinità etru… - SacroFuoco : @Frvalsecchi @MaldiniLos @SpudFNVPN Ascolta, ma chi minchia è spud? ???????? Parla male di pioli, perché è l'allenator… - dino_andreani : @TvPuglia Be' è un miglioramento. Col Napoli ce l'han messa in culo e han pure detto che avevano ragione - fabiogigli : Dopo il furto contro il Napoli e questo in #MilanSpezia forse la strategia di stare zitti e buoni della società and… -