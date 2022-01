Napoli | Meret rifiuta il rinnovo | Ecco quanto ha offerto De Laurentiis

(Di martedì 18 gennaio 2022)ilcon il. spunta l’offerta economica di De. Futuro incerto anche per Ospina. Ilvuole prolungare il contratto del portiere Alex, attualmente in scadenza a giugno del 2023, ovvero al termine della prossima stagione. Secondorivelato dal giornalista Nicolò Schira il calciatore avrebbe respinto la proposta del club. Deavrebbeun quadriennale da quasi tre milioni di euro all’anno. Secondo l’indiscrezione lanciata da Schira, il desiderio diè quello di trovare maggior spazio da titolare. Il desiderio del portiere potrebbe convincerlo a trovarsi una nuova sistemazione altrove. Merte contro ...

Il Blue Monday è il giorno più triste dell'anno, eppure ha regalato un sorriso aldi Spalletti che sbanca il Dall'Ara battendo il Bologna con il risultato di 0 - 2 . Seconda ...problemi a...CALCIOMERCATO/ Situazione portiere:rifiuta il rinnovo CALCIOMERCATO LAZIO: LE MANOVRE DEI BIANCOCELESTI La seconda parte della finestra di calciomercato potrebbe dunque portare alla ...Meret rifiuta il rinnovo con il Napoli. spunta l'offerta economica di De Laurentiis. Futuro incerto anche per Ospina.Gianluca Gaetano cambia procuratore: il centrocampista classe 2000 di proprietà del Napoli - ma in prestito quest'anno alla Cremonese in Serie B - ha ufficializzato in queste ore ...