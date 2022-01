Napoli: Giuntoli ha visionato Casale durante Sassuolo-Verona (Di martedì 18 gennaio 2022) Nicolò Casale potrebbe essere un nuovo obiettivo del Napoli. Cristiano Giuntoli infatti, avrebbe visionato il calciatore nel corso di Sassuolo-Hellas Verona. Secondo quanto riporta Sportmediaset, il Napoli si è inserito nella corsa al difensore della formazione scaligera, sul quale però, c’è anche la Lazio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Nicolòpotrebbe essere un nuovo obiettivo del. Cristianoinfatti, avrebbeil calciatore nel corso di-Hellas. Secondo quanto riporta Sportmediaset, ilsi è inserito nella corsa al difensore della formazione scaligera, sul quale però, c’è anche la Lazio. SportFace.

Advertising

infoitsport : Bertoni: 'Tagliafico è da Napoli. Consiglio a Giuntoli il nuovo Mertens' - sportface2016 : #Napoli: #Giuntoli ha visionato #Casale durante #Sassuolo-#Verona - cn1926it : #Giuntoli segue #Casale del #Verona: può esserci il #Napoli nel suo futuro. Le ultime - ParliamoDiNews : Sportmediaset - Casale, c`è il Napoli per giugno: Giuntoli era in tribuna #sportmediaset #casale #cè… - tuttoatalanta : Il Napoli si inserisce su Casale: sfida all'Atalanta per l'estate, Giuntoli lo visiona live -