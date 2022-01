Muore per Covid l'ex M5s che aveva promosso il Movimento a Recanati: non si era vaccinato (Di martedì 18 gennaio 2022) Si è spento ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Civitanova dove si trovava ricoverato da un paio di settimane, Roberto Verdenelli, agente di commercio di 57 anni. Come scrive Il ... Leggi su globalist (Di martedì 18 gennaio 2022) Si è spento ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Civitanova dove si trovava ricoverato da un paio di settimane, Roberto Verdenelli, agente di commercio di 57 anni. Come scrive Il ...

Advertising

Corriere : Cantante ceca prende volontariamente il Covid per non fare il vaccino. E poi muore - TgLa7 : Nei primi 2 anni di pandemia introiti dei ricchi sono cresciuti al ritmo di 15.000 dollari al secondo, mentre ogni… - HuffPostItalia : Cantante ceca muore per Covid, contratto intenzionalmente, per non vaccinarsi - AristarcoScann1 : RT @CalaminiciM: Cantante ceca muore per covid, contratto intenzionalmente per non vaccinarsi??????? La piange il figlio che accusa gli antiv… - laclaps73 : Bassetti ha sputato il rospo sui morti, bisogni ripensare al conteggio dei decessi per covid, se uno muore di infar… -