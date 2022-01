Moviola - Tre rigori chiesti dal Napoli, ma Marinelli fa proseguire. Il motivo (Di martedì 18 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport - Il Napoli ha chiesto tre rigori: ma non ce ne era nemmeno uno. L'analisi del quotidiano. Moviola Bologna - Napoli. Marinelli non sbaglia: 'Subito un caso da "Check" al 2': dentro l'area duellano Di Lorenzo e Hickey che scivola sul pallone e, da terra, cerca di portarsi avanti ... Leggi su forzazzurri (Di martedì 18 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport - Ilha chiesto tre: ma non ce ne era nemmeno uno. L'analisi del quotidiano.Bologna -non sbaglia: 'Subito un caso da "Check" al 2': dentro l'area duellano Di Lorenzo e Hickey che scivola sul pallone e, da terra, cerca di portarsi avanti ...

Advertising

SiamoPartenopei : Moviola Gazzetta: 'Il Napoli ha chiesto tre rigori, ma non ce n'era nessuno' - tuttonapoli : Moviola Gazzetta: 'Il Napoli ha chiesto tre rigori, ma non ce n'era nessuno' - MondoNapoli : La moviola della Gazzetta: 'Tre rigori chiesti dal Napoli. Sull'operato di Marinelli...' - - sportli26181512 : Serie A, la moviola LIVE: il VAR toglie il gol di Gunter, convalidato quello di Caprari: La 22esima giornata di Ser… - infoitsport : Napoli-Fiorentina, la moviola LIVE: ok le tre espulsioni, graziato Duncan -