(Di martedì 18 gennaio 2022) . Lo Special One legato al progetto della capitale Come raccontato da SkySport UK è Joséil sogno dell’Everton per dopo, che vorrebbe provare anche ad avere un contatto con l’allenatore della. La notizia trova conferme, ma c’è di più. Nonostante la proprietà dell’Everton abbia in cima alla lista dei desideri, quello legate arimarrà un sogno. L’allenatore portoghese, infatti, nonla. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...di un nuovo regalo perche di certo non può accontentarsi della vittoria striminzita sul Cagliari. Tutto, o quasi, dipende dalle cessioni. In particolare da quella di Diawaradal ...si aspetta altri rinforzi, Tiago Pinto gli strizza l'occhio: 'Staremo attenti alle ... In particolare da quella di Amadou Diawaraseriamente dal Valencia. Il club spagnolo lo sta ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Mourinho corteggiato dall’Everton: non vuole lasciare la Roma. Lo Special One legato al progetto della capitale Come raccontato da SkySport UK è José Mo ...CALCIOMERCATO ROMA ZALEWSKI – Continua il mercato della Roma soprattutto in uscita. Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Capita ...