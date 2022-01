Morta di Covid la cantante ceca Hana Horká, si era contagiata volontariamente (Di martedì 18 gennaio 2022) Si era contagiata volontariamente per non doversi sottoporre al vaccino , ma la malattia alla fine l'ha uccisa. E' quanto accaduto alla cantante folk ceca Hana Horká degli Asonance, Morta per Covid ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 18 gennaio 2022) Si eraper non doversi sottoporre al vaccino , ma la malattia alla fine l'ha uccisa. E' quanto accaduto allafolkdegli Asonance,per...

