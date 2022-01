Morata stoppa il mercato | così ha cambiato il suo futuro a suon di gol

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Si dice spesso che Alvaroper rendere al meglio abbia bisogno di sentirsi desiderato, coccolato, quasi in famiglia. Lui stesso aveva confermato, prima a parole poi con i fatti, di aver ritrovato la vecchia verve ...... Correa e Sanchez per Lautaro e Dzeko) non incidono e nemmeno i secondi (Kean e Arthur pere ... che di pettoun cross dalla sinistra lasciandola in area a Darmian che anticipa Chiellini e ...Dopo la sconfitta in Supercoppa, la Juve continua la rincorsa in campionato verso la zona Champions. Nella 22.ma giornata di Serie A la squadra di Allegri batte 2-0 l'Udinese e aggancia momentaneament ...L'ex calciatore Massimo Mauro si scaglia contro Lautaro Martinez per l'episodio del cambio durante la Supercoppa Italiana ...