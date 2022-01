Moon Knight, un trailer sorprendente per la nuova serie tv targata Disney+ (Di martedì 18 gennaio 2022) Nella giornata di oggi 18 gennaio, sui canali social di Disney+, è stato diffuso il trailer di Moon Knight. Si tratta di una serie tv targata Marvel, molto attesa dal pubblico e che avrà come protagonista Steven Grant. Il video offre una panoramica su quello che sarà il contenuto della serie. Dalle clip inserite è evidente che Jeremy Slater, Mohamed Diab e il gruppo di Justin Benson & Aaron Moorhead abbiano impresso in questo progetto tutta la loro forza creativa. Oltre al trailer, è stato rilasciato anche un nuovo poster: Abbonati subito a Disney+ per non perdere i contenuti in uscita. Disdici quando vuoi! Moon Knight, diffuso il trailer della nuova ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 18 gennaio 2022) Nella giornata di oggi 18 gennaio, sui canali social di, è stato diffuso ildi. Si tratta di unatvMarvel, molto attesa dal pubblico e che avrà come protagonista Steven Grant. Il video offre una panoramica su quello che sarà il contenuto della. Dalle clip inserite è evidente che Jeremy Slater, Mohamed Diab e il gruppo di Justin Benson & Aaron Moorhead abbiano impresso in questo progetto tutta la loro forza creativa. Oltre al, è stato rilasciato anche un nuovo poster: Abbonati subito aper non perdere i contenuti in uscita. Disdici quando vuoi!, diffuso ildella...

