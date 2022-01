Moon Knight: il trailer della serie Marvel con Oscar Isaac (Di martedì 18 gennaio 2022) Marvel e Disney hanno rilasciato il trailer di Moon Knight, la nuova serie TV con Oscar Isaac come protagonista Moon Knight: il trailer Nelle ultime ore Marvel e Disney hanno rilasciato il trailer di Moon Knight, nuovissima serie che vedrà Oscar Isaac come protagonista. Si tratta di un esperimento davvero interessante in quanto per la prima volta un prodotto del genere presenterà al pubblico un eroe totalmente nuovo, mai apparso in film o show precedenti. Marc Spector è un mercenario, il figlio di un rabbino che è scappato di casa per diventare un avventuriero. Assunto per proteggere uno scavo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 gennaio 2022)e Disney hanno rilasciato ildi, la nuovaTV concome protagonista: ilNelle ultime oree Disney hanno rilasciato ildi, nuovissimache vedràcome protagonista. Si tratta di un esperimento davvero interessante in quanto per la prima volta un prodotto del genere presenterà al pubblico un eroe totalmente nuovo, mai apparso in film o show precedenti. Marc Spector è un mercenario, il figlio di un rabbino che è scappato di casa per diventare un avventuriero. Assunto per proteggere uno scavo ...

