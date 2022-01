Moon Knight, cosa sappiamo della nuova serie di Disney+ e chi è Oscar Isaac? (Di martedì 18 gennaio 2022) La Marvel ha rilasciato il trailer di Moon Knight la notte della prima luna piena dell’anno, ed è una scelta che ovviamente non stupisce coloro che non vedevano l’ora di conoscere qualche dettaglio in più sulla nuova serie di Disney+. D’altronde, quale altro momento migliore per pubblicare il trailer di una serie con protagonista un supereroe che è il tramite di un antico dio della luna egizio? Nella clip, che dura poco meno di 2 minuti, Oscar Isaac interpreta Steven, un impiegato di un negozio di articoli da regalo che non riesce a capire se è sveglio o meno. Nel filmato si vede Oscar che si incatena a letto e si addormenta sui mezzi pubblici. La colonna sonora che accompagna queste scene è “Day ‘N’ ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 18 gennaio 2022) La Marvel ha rilasciato il trailer dila notteprima luna piena dell’anno, ed è una scelta che ovviamente non stupisce coloro che non vedevano l’ora di conoscere qualche dettaglio in più sulladi. D’altronde, quale altro momento migliore per pubblicare il trailer di unacon protagonista un supereroe che è il tramite di un antico dioluna egizio? Nella clip, che dura poco meno di 2 minuti,interpreta Steven, un impiegato di un negozio di articoli da regalo che non riesce a capire se è sveglio o meno. Nel filmato si vedeche si incatena a letto e si addormenta sui mezzi pubblici. La colonna sonora che accompagna queste scene è “Day ‘N’ ...

Advertising

team_world : Il caos è arrivato ?? Guarda il trailer di #MoonKnight, la nuova serie Originale Marvel Studios in arrivo il prossi… - cvroljnx : RT @DarthCesco: Per me è il fatto che da Moon Knight la settimana successiva passeremo subito a Kenobi - infoitcultura : Moon Knight, un trailer sorprendente per la nuova serie tv targata Disney+ - SimonaCroisette : RT @testadalghette: io ancora a terra per oscar isaac come moon knight - clexa_griffin : RT @mellisdead: BUONGIORNO SOLTANTO AI MARVEL STANS E AL TRAILER DI MOON KNIGHT COME STIAMO?? -