Minacce no vax, immunologa Viola sotto scorta: "Ma non cambio idea" (Di martedì 18 gennaio 2022) sotto scorta da una settimana a causa delle Minacce No vax. L'immunologa Antonella Viola, direttrice dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Citta della Speranza di Padova e professoressa universitaria di Patologia Generale, racconta in un'intervista al Corriere della Sera i primi sette giorni da scortata dopo la lettera minatoria con annesso proiettile per essersi spesa a favore delle vaccinazioni dei più piccoli. Da quel giorno, infatti, due carabinieri la seguono ovunque mentre volante della polizia controlla l'abitazione. "Non andrò mai in televisione a dire che i bambini non vanno vaccinati perché metterei a rischio le loro vite e per me è inaccettabile. Non saranno certo le Minacce a farmi cambiare idea", dice Viola, che spiega ...

