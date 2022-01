Milano: Beppe Grillo indagato per traffico d’influenze, perquisizioni in atto (Di martedì 18 gennaio 2022) l'inchiesta della procura milanese vede indagati Beppe Grillo e il patron di Moby Vincenzo Onorato con l'ipotesi di reato di traffico di influenze illecite L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 gennaio 2022) l'inchiesta della procura milanese vede indagatie il patron di Moby Vincenzo Onorato con l'ipotesi di reato didi influenze illecite L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : FLASH | Beppe Grillo indagato a Milano per traffico di influenze illecite per alcuni contratti con la compagnia Moby. #ANSA - Agenzia_Ansa : Al centro dell'indagine ci sarebbero alcuni contratti pubblicitari sottoscritti dalla compagnia di navigazione Moby… - repubblica : MIlano, Beppe Grillo indagato per contratti pubblicitari con la compagnia di navigazione Moby - Gubboasru : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Beppe Grillo indagato a Milano per traffico di influenze illecite per alcuni contratti con la compagnia Moby. #AN… - GiusPecoraro : RT @ardigiorgio: Beppe grillo indagato a Milano per traffico di influenze. Diceva mia nonna: sputa in cielo che in faccia ti viene -